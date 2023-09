Wolff wil Schumacher ook bij WEC-zitje behouden als reservecoureur

De kans is groot dat Mick Schumacher volgend jaar weer in actie komt in een wereldkampioenschap. De Duitser wordt in verband gebracht met een stoeltje bij het WEC-team van Alpine. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat Schumacher die rol kan blijven combineren met zijn rol als reservecoureur bij de Duitse renstal.

Schumacher is sinds dit seizoen de reservecoureur van het team van Mercedes in de Formule 1. De Duitser is vrijwel elk raceweekend aanwezig op de circuits. Schumacher kreeg eerder dit jaar een kans om in actie te komen met de huidige Mercedes-bolide, hij mocht namelijk een bandentest uitvoeren. Daarnaast werkte hij ook een speciale testdag af voor het team van McLaren.

De kans is nu groot dat Schumacher volgend seizoen in het World Endurance Championship gaat rijden. Hij wordt namelijk in verband gebracht met een stoeltje bij het Hypercar-project van Alpine. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat aan Bild weten dat Schumacher dan nog steeds reservecoureur kan zijn van de Duitse renstal: "Als hij een stoeltje kan vinden bij een andere fabrikant in het WEC of ergens anders in de sportcars, dan is hij hier altijd welkom. Wat voor programma hij ook afwerkt, hij kan altijd bij ons blijven als reservecoureur. Als zijn andere werkgever dat tenminste ook goed vindt."