Wolff verwacht dat Red Bull terugslaat in Suzuka

In Singapore stond er afgelopen weekend voor het eerst in 2023 geen Red Bull Racing-coureur op het podium. De Oostenrijkse renstal zakte in de Singaporese straten genadeloos hard door het ijs. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het om een eenmalige uitglijder gaat, hij verwacht Red Bull terug aan de top in Suzuka.

Red Bull is dit jaar de sterkste renstal in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal wist tot voor dit weekend alle Grands Prix in 2023 te winnen. Max Verstappen was al sinds de Grand Prix van Miami onverslaanbaar, maar aan die zegereeks kwam dus een einde in Singapore. De zege van Ferrari-coureur Carlos Sainz zorgde voor veel vreugde bij de fans, maar ook voor realisme bij de topteams.

Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt namelijk niet dat Red Bull in de resterende races ook zal tegenvallen. De Oostenrijker spreekt zich uit in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk niet dat ze nu ineens niet meer goed genoeg zijn. Ze zijn dit seizoen zo enorm dominant. Hun auto is veruit de beste en Max Verstappen heeft ook alles bewezen. Singapore is een bijzonder circuit. Ook wij hadden het eenmaal niet voor elkaar tijdens onze dominante jaren. We wisten toen niet wat er gebeurde."

Suzuka

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen alweer verder met de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Red Bull kan daar direct weer gaan terugslaan. Wolff laat weten dat hij ook verwacht dat Red Bull er dan direct weer zal staan: "Red Bull zal zeker weer gaan terugslaan. Wij moeten ons dan eigenlijk weer vooral gaan focussen op onszelf. We moeten ook aandacht geven aan het gevecht met Ferrari om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap."