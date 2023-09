Wanneer kan Max Verstappen wereldkampioen worden?

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend in Singapore een zeer teleurstellende race. Desalniettemin is Verstappen nog altijd de topfavoriet voor de wereldtitel. Het is eigenlijk niet meer de vraag of hij wereldkampioen wordt, maar eerder waar hij wereldkampioen wordt. Aankomend weekend in Japan kan hij in ieder geval nog geen derde titel pakken.

Verstappen werd vorig jaar wereldkampioen op het circuit van Suzuka. Dit jaar kan hij dit kunststukje niet gaan herhalen. Verstappen heeft in Japan een voorsprong van 180 punten nodig op zijn teamgenoot Sergio Perez, hij staat nu 151 punten voor op de Mexicaan. Titelprolongatie is in Japan nog niet nodig. Het is een fikse domper voor Red Bull, want ze rijden immers nog steeds met Honda-krachtbronnen.

Als Verstappen in Suzuka wint en de snelste ronde rijdt, dan staat hij op 400 WK-punten. Als Perez dan uitvalt of geen WK-punten pakt, dan is het verschil 177 punten. Dat is dus net niet genoeg voor de wereldtitel. Verstappen wordt dan vrijwel zeker wereldkampioen in Qatar. Op het circuit van Losail wordt ook een Sprint verreden en Verstappen kan daar dus flink gaan scoren. De kans is zelfs aanwezig dat hij zelfs na de Sprint al de wereldtitel in handen heeft. Mocht Verstappen door het ijs zakken in Qatar, dan krijgt hij een nieuwe kans in Austin.