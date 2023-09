Red Bull wel de snelste bij pitstops in Singapore

Het team van Red Bull Racing kende in Singapore allesbehalve een goed raceweekend. De Oostenrijkse renstal werd op het stratencircuit in de Aziatische stadstaat voor het eerst in 2023 verslagen. Toch viel Red Bull niet op alle vlakken tegen, ze waren namelijk oppermachtig in de pitlane.

Het team van Red Bull Racing voerde namelijk de snelste pitstop van de race uit in Singapore. De pitcrew van Red Bull verwisselde de banden van Sergio Perez in 2,32 seconden. Hiermee waren ze iets sneller dan het team van McLaren, de Britse pitcrew gaf Lando Norris in 2,46 seconden een nieuw setje banden. De top drie in het pitstopklassement werd in Singapore compleet gemaakt door het team van Ferrari. Carlos Sainz kreeg in 2,52 seconden een vers setje banden.