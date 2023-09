Verstappen verwacht betere race in Suzuka: "We hebben veel geleerd"

Max Verstappen beleefde een lastig raceweekend in Singapore. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kon zijn zegereeks geen vervolg geven in Singapore. Voor het eerst in 2023 wist Red Bull geen race te winnen, Verstappen verwacht wel dat hij volgende week in Suzuka weer goed voor de dag kan komen.

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. In Singapore was alles echter anders, de Oostenrijkse renstal sloeg een modderfiguur. Red Bull kon het tempo van Ferrari en Mercedes niet bijhouden en ze werden voor het eerst in 2023 verslagen. Het publiek in Singapore werd getrakteerd op een spannende strijd om de zege, maar Red Bull kon daar dus niet aan deelnemen.

Lessen geleerd

Max Verstappen kwam als vijfde over de streep en daarmee eindigde hij voor het eerst dit seizoen niet op het podium. Verstappen geeft in gesprek met de internationale media aan dat de problemen van de kwalificatie nog deels aanwezig waren: "Het was niet wat we wilden, maar het ging nu in ieder geval al wat beter. We waren ongelukkig tijdens de race. We hebben veel geleerd van vandaag, maar ik kan niet alles delen. Het probleem is dat we het pas volgend jaar hier kunnen laten zien."

Suzuka

Volgende week kan Verstappen weer sportieve revanche gaan nemen. Het Formule 1-circus reist dan af naar het Japanse Suzuka. Op het circuit waar hij vorig jaar wereldkampioen werd, verwacht Verstappen ook nu weer een goed resultaat: "Deze baan is zo anders dan die in Japan, dus je kan dat gewoon niet met elkaar vergelijken. Suzuka moet ons goed liggen. De baan daar is super om te rijden, hopelijk gaat de auto daar vanaf de eerste meter direct goed."