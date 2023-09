Leclerc offerde zich op: "Ik moest Carlos beschermen"

Het team van Ferrari kwam goed voor de dag in Singapore. Carlos Sainz wist de race te winnen terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc als vierde over de streep kwam. Leclerc moest de kaart van het team trekken en achteraf stelt hij dat zijn werkgever de juiste keuze heeft gemaakt.

Leclerc begon goed aan de Grand Prix van Singapore. De Monegaskische Ferrari-coureur greep de tweede plaats in de openingsronde. Ferrari liet hem daarna weten dat hij er alles aan moest doen om een gat achter Sainz te creëren. Leclerc moest de coureurs achter zich ophouden en dat deed hij goed. Tijdens de Safety Car-fase dook hij weer naar binnen, maar moest hij naar zijn pitstop eventjes wachten omdat het druk was in de pitlane.

Leclerc kijkt na afloop van de race tevreden terug op zijn avond onder het Singaporese kunstlicht. De Monegask laat aan Sky Sports weten dat het ging zoals hij had verwacht: "Ik wist dat deze race moeilijk voor mij zou worden. In de eerste stint ging het erom dat ik Carlos moest beschermen zodat ik als eerste een pitstop kon maken. We kregen toen die Safety Car en we moesten wel een double stack uitvoeren. Ik had verkeer en daardoor verloor in drie posities."