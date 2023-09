Hamilton leeft mee met Russell: "Hij was fenomenaal"

Lewis Hamilton kwam vandaag als derde over de streep in Singapore. De Britse Mercedes-coureur had op een beter resultaat gehoopt, maar de gok van het team pakte verkeerd uit. Hamiltons teamgenoot George Russell crashte in de laatste ronde en de zevenvoudig wereldkampioen leefde mee.

Hamilton en Russell werden tijdens de Virtual Safety Car-periode naar binnen geroepen door Mercedes. De Duitse renstal koos ervoor om de coureurs op verse mediums weer de baan op te sturen. Ze openden de aanval op raceleider Carlos Sainz, maar ze moesten daarvoor wel Charles Leclerc en Lando Norris verschalken. Leclerc werd gepakt, maar daarna bleek Norris een tandje te sterk te zijn.

Geholpen door de DRS bleef de Brit zijn twee landgenoten voor. Hamilton was blij met zijn podiumplaats, maar hij baalde wel van de onfortuinlijke crash van George Russell in de laatste ronde van de race. In gesprek met interviewer van dienst David Coulthard liet Hamilton hier zijn licht op schijnen: "Het is extreem zonde voor George, we waren zo hard aan het pushen om die gasten te pakken en onze banden werden daardoor bloedheet. Ik weet zeker dat hij terug zal gaan slaan. Hij was dit hele weekend echt fenomenaal."