Verstappen kan leven met vijfde plaats: "Ik ben zeker tevreden"

Max Verstappen heeft er het beste van gemaakt in Singapore. De Nederlander beleefde een rampzalig raceweekend, maar kwam in de race toch nog als vijfde over de race. Alhoewel hij vanzelfsprekend veel liever de race had gewonnen, was hij wel tevreden met het resultaat.

Verstappen begon slechts op de elfde plaats aan de Grand Prix en al snel werd duidelijk dat hij de aanval op de Mercedessen en de Ferrari's niet kon inzetten. Red Bull koos er daarna niet voor om Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez binnen te halen tijdens de Safety Car. Hierdoor vielen ze na de Safety Car-fase ver terug en moesten ze een inhaalrace gaan rijden. Verstappen kwam als vijfde over de streep.

Tevreden

Na afloop van de race was de Nederlandse wereldkampioenschapsleider redelijk tevreden met zijn resultaat. Verstappen sprak zich erover uit bij Viaplay: "Ik ben zeker tevreden. Eigenlijk zat alles tegen tijdens de wedstrijd qua Safety Cars. We moesten er echt voor vechten. Die eerste stint ging nog redelijk oké. Eigenlijk tot aan de Safety Car, wat daarna reed iedereen op verse banden en waren ze sneller."

Standaard

Verstappen had het hele weekend al last van balansproblemen. In de race ging het nog niet naar wens, maar hij geeft wel aan dat het in iedereen geval beter ging. Natuurlijk had hij graag beter gepresteerd, maar de problemen waren in ieder geval niet meer zo heel erg: "Ik denk dat de balans in de race iets beter was. Maar, het was natuurlijk nog niet zoals onze normale standaard is."