Norris haalt opgelucht adem: "Ik deed hetzelfde als George"

Lando Norris was één van de grote sterren onder de sterrenhemel in Singapore. De Britse McLaren-coureur hield het hoofd koel in de stadstaat en hij kwam als tweede over de streep. In de slotfase werd het nog eventjes krap, maar hij profiteerde van de crash van George Russell. Het scheelde niet veel of Norris had hetzelfde gedaan.

Norris begon goed aan de race en na de Safety Car-fase vond hij zichzelf terug in de podiumposities. Norris ging er daarna eventjes goed voor zitten en dat zorgde ervoor dat hij rondreed op de tweede plaats. Hij zag daarna ook dat de Mercedessen tijdens de VSC kozen voor een extra pitstop. George Russell kwam heel dichtbij, maar in de laatste ronde vloog de Britse coureur van de baan.

Norris haalde opgelucht adem, want hij gaf na afloop toe dat het voor hem ook bijna misging. In gesprek met interviewer van dienst David Coulthard legt hij het uit: "Ik raakte de muur op dezelfde plek als George, ik deed precies hetzelfde. Ik denk dat hij mij nadeed, maar wel op een slechtere manier! Ik leef wel met hem mee, hij vocht geweldige duels uit. Ik denk dat hij de snelste man op de baan was vandaag. Die crash hielp mij wel, want ik kon daardoor redelijk chillen in de laatste bochten van de race!"