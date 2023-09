Wolff baalt niet van uitblijven pole: "Red Bull is geen echte tegenstander"

Het team van Mercedes beleefde vandaag een aardige kwalificatie in de straten van Singapore. De Duitse renstal ontpopte zich tot de eerste uitdager van Ferrari. Alhoewel George Russell net iets te kort kwam voor de pole position, was teambaas Toto Wolff wel enorm tevreden met het resultaat.

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton waren na afloop van de eerste twee vrije trainingen al enorm tevreden over de pace van de auto. In de kwalificatie liep het ook weer allemaal op rolletjes. Tot ieders verbazing vielen beide Red Bulls af in het tweede kwalificatiegedeelte, Mercedes zag hierdoor kansen. Ze gingen de strijd met Ferrari aan en Russell kwam uiteindelijk een teenlengte te kort.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was desalniettemin enorm blij met het resultaat van zijn team. Russell reed de tweede tijd en Hamilton eindigde op de vijfde plaats. Wolff reageerde trots in gesprek met Viaplay: "Ik denk dat we onszelf vandaag hebben outperformed. We hebben hier te maken met een echte Ferrari-baan. Het feit dat we met George zo dichtbij konden komen, is fantastisch. Het is ook fijn dat we twee auto's in de top zes hebben staan. Red Bull is geen echte tegenstander, dus dit wordt zeker weten een leuke race."

Verstappen

