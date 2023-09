Hamilton gaat juichen voer Russell: "Ik hoop dat hij kan winnen"

Door het wegvallen van de Red Bulls in de kwalificatie in Singapore, konden veel andere coureurs de pole position aanvallen. Ook Lewis Hamilton wilde de pole pakken, maar hij kwam niet verder dan de vijfde tijd. Hij baalt, maar hij hoopt nu dat zijn teamgenoot George Russell de race gaat winnen.

Russell kwam wél goed voor de dag in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay. De Britse coureur noteerde de tweede tijd, hij was net iets langzamer dan de snelste tijd van Ferrari-coureur Carlos Sainz. Hamilton moest genoegen nemen met de vijfde tijd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moest zelfs bijna een halve seconde toegeven op de poletijd van Sainz.

Aanpassingen

Russell was na afloop blij, maar Hamilton was iets minder in zijn sas. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich erover uit bij Sky Sports: "We hadden vandaag overduidelijk een goed pakket. De auto voelde gisteren echt geweldig en ik had hoop dat we met een paar kleine aanpassingen de strijd met Ferrari konden aangaan. Eén van onze auto's kon dat, maar ik niet. We hebben vannacht een paar dingetjes aangepast en daardoor was ik het kwijt. Ik was echt heel erg langzaam."

Russell

Hamilton baalde als een stekker, want hij wilde vandaag zijn tweede pole position van het seizoen pakken. De Brit blijft echter positief, want hij gaat nu voor iemand anders juichen: "Ik baal zeker, maar morgen is het weer een nieuwe dag. Ik hoop echt dat George een geweldige start heeft morgen en dat hij de Ferrari's onder druk kan zetten. Het zou geweldig zijn als hij voor een zege kan gaan vechten."

Verstappen

