Perez zet zege uit het hoofd: "Ben al blij met een paar punten"

Het team van Red Bull Racing zakte volledig door het ijs in de kwalificatie in Singapore. De Oostenrijkse renstal viel met beide auto's af in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Sergio Perez spinde en hij kwam niet verder dan de dertiende tijd. Hij is blij als hij punten kan pakken in de race.

Perez zag dat hij niet de enige coureur met problemen was, zijn teamgenoot Max Verstappen ging ook niet als de brandweer. De Nederlander viel tot zijn frustratie af in Q2. Perez kon zich op dat moment al niet meer verbeteren, want hij was gespind in de eerste sector van het circuit van Singapore. Hierdoor kon geen goede tijd meer rijden en viel hij af, eerder in het seizoen overkwam hem dit al meerdere keren.

Perez kende eerder dit seizoen al een aantal tegenvallende kwalificaties, maar zo slecht als vandaag was het nog niet eerder gegaan. De Mexicaan sprak zich uit bij Sky Sports: "Het was best lastig. We waren echt aan het zoeken met onze auto. We hadden het nog voor elkaar in VT1, maar VT2 was echt enorm lastig. Sindsdien was het zwaar omdat we een paar dingen hebben aangepast, dat had allemaal geen effect. Toen werd het zo erg dat ik mijn laatste poging niet kon uitvoeren. Ik had last van de motor. Dat raakte mij en daardoor spinde ik. Ik denk dat we een paar punten kunnen scoren, daar zou ik mee zijn."

Verstappen

