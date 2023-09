Horner door het stof: "Dit is enorm verwarrend"

Het team van Red Bull Racing zakte volledig door het ijs in de kwalificatie in Singapore. Max Verstappen en Sergio Perez vielen allebei af in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Oostenrijkse renstal was geschokt. Teambaas Christian Horner geeft aan dat het een enorm verwarrende dag was.

Bij Red Bull wist men dat het een uitdagend weekend zou gaan worden in Singapore. Maar dat het zo slecht zou gaan, had helemaal niemand zien aankomen. Red Bull sloeg een modderfiguur. Max Verstappen ergerde zich al dood in de derde vrije training en in de kwalificatie ging het nog slechter. Verstappen kon zijn tijd niet verbeteren en Perez spinde zelfs in de laatste seconden. Allebei vielen ze af.

Red Bull hoopte dit weekend de constructeurstitel te kunnen pakken, maar die droom kan de ijskast in. Teambaas Christian Horner sprak zich uit bij Sky Sports: "De enorme afname van pace is enorm verwarrend voor ons. De auto reageert niet op de veranderingen die we hebben gemaakt. Dan hebben we weer onderstuur, dan weer overstuur en dan weer remproblemen. Het lijkt erop dat we de banden maar niet in het juiste window kunnen krijgen. Normaal gesproken zie je bij zo'n groot gat omdat de banden niet werken."

Verstappen

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in de straten van Singapore? Zet in en win!