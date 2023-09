Pissige Verstappen wijst naar Red Bull: "We hebben iets fout gedaan"

Max Verstappen zakte ongekend hard door het ijs in de kwalificatie in Singapore. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider viel af in het tweede kwalificatiegedeelte. Hij moet daarnaast ook nog vrezen voor een drietal straffen. Na afloop was Verstappen ongekend kritisch op zijn team Red Bull Racing.

Red Bull begon al aan het weekend met de nodige twijfel. De Oostenrijkse renstal had verwacht dat ze niet de bovenliggende partij zouden zijn in Singapore. Dat het zo slecht zou gaan, dat had helemaal niemand verwacht. Niet alleen Verstappen viel af, ook zijn teamgenoot Sergio Perez ging de spreekwoordelijke mist in. Na afloop was de frustratie dan ook enorm, Verstappen had op veel meer gehoopt.

Moeilijk

Verstappen reed de slechtste kwalificatie van 2023. Na afloop was hij eerlijk en gaf hij in gesprek met Viaplay aan dat het niet naar wens ging: "Het is tot nu toe een heel moeilijk weekend. In de kwalificatie was het net nog moeilijker dan gedacht. We hadden een paar dingen aangepast en ik denk dat het hierdoor nog slechter was dan in VT3. We hadden geen grip, de auto was moeilijk te besturen en dan heb je ook geen vertrouwen. Ik kon niet remmen, want de auto bottomde. Dat wil je niet op een stratencircuit."

Fouten

De goudeerlijke Verstappen hield geen spaander heel van zijn kwalificatie. De Red Bull-coureur had gehoopt op veel meer en hij stelt dat zijn team een fout heeft gemaakt. Hij steekt de hand op flinke wijze in eigen boezem: "We hebben zeker iets fout gedaan. We hebben van de derde vrije training naar de kwalificatie een fout gemaakt met de set-up. Als team zijnde hebben we foute beslissingen gemaakt. Daar betalen we nu de prijs voor."

Verstappen

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in de straten van Singapore? Zet in en win!