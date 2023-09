Leclerc moet bijkomen: "Het veld lag zo dicht bij elkaar!"

Terwijl het team van Red Bull Racing volledig door het ijs zakte, ging Ferrari als de spreekwoordelijke brandweer. Carlos Sainz greep de pole position en Charles Leclerc reed de derde tijd. De Monegask ging vol voor de pole, maar het plannetje mislukte. Hij had het enorm zwaar in de kwalificatie.

Leclerc was één van de coureurs die zijn kansen rook na het afvallen van de Red Bulls. De Monegask ging het er volledig voor, maar hij moest veel tijd toegeven op zijn teamgenoot Sainz. Het team van Ferrari is er vermoedelijk zeer tevreden mee aangezien ze hun kans op de zege ruiken. Met de pole van Sainz en deze derde plaats van Leclerc, die een momentje had in de laatste bocht, heeft het team twee ijzers in het vuur hangen.

Leclerc zweette na afloop van de kwalificatie als een otter. De Monegask moest eventjes bijkomen voordat hij zich meldde bij interviewster van dienst Danica Patrick: "Het is hier enorm moeilijk, vooral met het feit dat alles nogal snel te warm kan worden. Je moet hier altijd een balans zoeken tussen de eerste en de laatste sector. Alles lag enorm dicht bij elkaar, Mercedes was ook enorm snel. Jammer genoeg kwam in net wat tijd te kort, maar Carlos heeft het geweldig gedaan. We staan morgen op de eerste en derde plaats."

Verstappen

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in de straten van Singapore? Zet in en win!