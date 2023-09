Hamilton hekelt teams vanwege DRS-besluit

Het circuit van Marina Bay in Singapore ziet er dit weekend iets anders uit dan normaal. Door werkzaamheden in de stadstaat kan de normale lay-out niet worden gebruikt. De coureurs zijn enthousiast over de aangepaste baan, maar Lewis Hamilton is niet blij dat een paar teams de extra DRS-zone hebben tegengehouden.

De coureurs drongen er bij de FIA op aan om op het nieuwe gedeelte van de baan een DRS-zone in te voeren. Dit zou dan de vierde DRS-zone moeten worden. De FIA vroeg de tien teams om feedback, maar daar kwamen wisselende antwoorden op terug. Daarom besloot men geen DRS-zone in te voeren, tot onvrede van de coureurs. Ze hebben hun mening nogmaals laten horen tijdens de rijdersbriefing.

Inhaalacties

Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton is niet blij met de beslissing van de FIA. De Britse zevenvoudig wereldkampioen laat aan RaceFans weten dat hij weinig nieuwe inhaalmogelijkheden ziet: "Ik denk momenteel niet dat we meer inhaalacties gaan zien. Misschien is het iets makkelijker om een actie te maken in bocht zeven omdat je nu wat beter door de eerste bochten ka komen. Maar, we hebben die DRS-zone in de laatste sector gewoon nodig."

Teams

Hamilton is dan ook niet blij met de beslissing van de FIA en het gedrag van de teams. Uit de antwoorden bleek immers niet dat deze DRS-zone broodnodig was. Hamilton is daar nogal duidelijk over: "Alle coureurs hadden hier om gevraagd bij de FIA. De FIA heeft het dan weer aan de teams gevraagd en een aantal van hen hadden er geen zin in. We willen het in de rijdersbriefing weer aan het licht brengen. De teams moeten gewoon voor meer racen zijn. Het is interessant dat een paar teams hier tegen zijn."

Verstappen

