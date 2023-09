Wat viel op tijdens de kwalificatie in Singapore?

Gisteren werd op het circuit van Marina Bay de kwalificatie afgewerkt. De kwalificatie in Singapore was een reusachtig spektakelstuk met heel veel verrassingen. Sommige toppers vielen grandioos door de mand terwijl andere coureurs schitterden. GPToday.net zet een aantal van de opvallendste momenten op een rijtje.

De grootste tegenvaller van de kwalificatie in Singapore? Dat was overduidelijk het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal stelde voorafgaand het weekend al dat ze geen hoge verwachtingen hadden van de race in Singapore, maar zo'n slecht resultaat had helemaal niemand verwacht. Red Bull zakte volledig door het ijs, Max Verstappen en Sergio Perez vielen allebei al af in Q2.

Verstappen mocht nog van geluk spreken dat de stewards hem geen straf gaven. Hij moest zich drie keer (!) melden, maar hij kwam er goed vanaf met twee reprimandes. De elfde plaats is in ieder geval niet de startplaats waar hij op had gehoopt. Zijn teamgenoot Sergio Perez deed het overigens nog slechter, de Mexicaan noteerde de dertiende tijd. De zegereeks van Verstappen en Red Bull lijkt dit weekend ook ten einde te komen. Het is zelfs nog maar de vraag of er überhaupt wel een Red Bull-coureur op het podium zal staan na afloop van de race.

Liam Lawson kwam gisteren pas voor de derde keer in actie in een kwalificatie in de Formule 1. De jonge Nieuw-Zeelander liet in Singapore zijn ongekende talent zien door de tiende tijd te noteren. In Q2 duwde hij brutaal Max Verstappen de eliminatiezone in en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kwam al helemaal niet in de buurt. Als Lawson vandaag WK-punten weet te scoren, dan kan Red Bull eigenlijk niet meer om hen heen voor 2024. Een permanent stoeltje bij AlphaTauri kan dan zeker niet meer uitblijven.

Het team van Ferrari werd dit seizoen vaak uitgelachen. De Italiaanse renstal is bezig met een teleurstellende jaargang in de Formule 1, maar sinds de race in Monza gaat alles naar wens. Voor de ogen van de Tifosi wist Carlos Sainz de pole te pakken na een duel met Max Verstappen. In Singapore was alles gisteren anders, Sainz versloeg zijn teamgenoot Charles Leclerc en Mercedes-coureur George Russell in een spel van seconden.

Ferrari geldt voor de Grand Prix van vandaag als de grote favoriet. De Italiaanse renstal lijkt qua racepace een voordeel te hebben ten opzichte van Mercedes en Lando Norris. Het is natuurlijk nog maar de vraag hoe de race gaat verlopen, maar de voortekenen zijn in ieder geval goed voor Ferrari.

Verstappen

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in de straten van Singapore? Zet in en win!