Verstappen eist snelle verbetering: "Erger dan verwacht"

Max Verstappen kende een tegenvallende start van het raceweekend in Singapore. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam er niet aan te pas en vond zichzelf aan het einde van de dag terug op de achtste plaats. Verstappen reageerde teleurgesteld, hij meldde dat het zelfs slechter ging dan gedacht.

Verstappen klaagde tijdens de eerste twee vrije trainingen veelvuldig over problemen met de balans van zijn auto. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had last van overstuur. Ook zijn teamgenoot Sergio Perez had het moeilijk, de Mexicaan gaf aan dat hij in elke bocht het gevoel had dat hij zou gaan crashen. De achterstand op Ferrari was zeer groot, in de tweede vrije training waren ook de Mercedessen, Lando Norris en Fernando Alonso sneller.

Verstappen reageerde na afloop van de tweede vrije training teleurgesteld op het resultaat. De Nederlander geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Vlak na de sessie sprak hij zich uit en hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Het was vandaag erger dan we hadden verwacht. Ik worstelde heel erg met de balans van de auto. Er zijn een paar dingen die we begrijpen, daar moeten we vanavond induiken. We zullen proberen dit te verbeteren, maar het gat is op dit moment vrij groot."