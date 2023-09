Wolff volgt Massa-zaak op de voet met oog op 2021

De rechtszaak van Felipe Massa tegen de FIA en de Formule 1 over Crashgate is in Singapore onderwerp van gesprek. Iedereen volgt de zaak op de voet en het kan ook effect hebben op andere gebeurtenissen. Mercedes-teambaas Toto Wolff volgt de zaak met bovengemiddelde interesse.

Massa nam eerder dit jaar juridische stappen tegen de FIA en de Formule 1 toen bleek dat Bernie Ecclestone en de FIA al in 2008 wisten van Crashgate. Ze stopten de rel in de doofpot en Massa reageerde woest op dit nieuws. Hij stelt namelijk dat hij zonder Crashgate wereldkampioen was geworden in 2008. Als hij de zaak daadwerkelijk wint, dan kan dit zomaar gevolgen gaan hebben voor de Formule 1.

Nieuwsgierig

Bij het team van Mercedes ligt de controversiële seizoensfinale van 2021 immers nog vers in het geheugen. Teambaas Toto Wolff geeft in Singapore dan ook aan dat hij de zaak met bovengemiddelde interesse volgt. Tijdens de persconferentie voor teambazen sprak hij zich uit: "Dit is zeker iets wat niemand zag aankomen, de regels in de Formule 1 zijn immers nogal duidelijk. Als er een civiele zaak aankomt, dat kan het zeker voor een precedent zorgen. We bekijken het met nieuwsgierigheid vanaf de zijlijn."

Statement

Wolff doelt daarmee op de ontknoping van het seizoen in 2021. Lewis Hamilton verloor daar immers de titelstrijd van Max Verstappen na een fout van wedstrijdleider Michael Masi. De FIA wees toen eerdere protesten af en Mercedes zag daarna af van juridische stappen. Wolff is er nu geheimzinnig over: "De FIA reageerde op die race uit 2021 met een duidelijk statement. Daarom bekijken we deze zaak met heel erg veel interesse."