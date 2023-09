Marko gunt Massa de titel: "Voor Hamilton zijn records toch niet belangrijk"

De recente juridische stappen van Felipe Massa tegen de FIA en de Formule 1 houden de gemoederen flink bezig. Ook Helmut Marko heeft de zaak omtrent het Crashgate-schandaal gevolgd. Marko kan er wel om gniffelen en hij stelt dat Lewis Hamilton heus wel een wereldtitel kan missen.

Massa zette eerder dit jaar juridische stappen naar aanleiding van uitspraken van Bernie Ecclestone. De Brit stelde dat hij en de FIA al in 2008 wisten van Crashgate, maar dat ze het schandaal in de doofpot stopten. De rest van de wereld hoorde pas in 2009 van het schandaal. Massa stelt dat hij zonder Crashgate wereldkampioen was geworden in 2008. Die titel staat nu nog op naam van Lewis Hamilton.

Publiek geheim

Red Bull-adviseur Helmut Marko volgt de zaak op de voet. De Oostenrijker staat aan de kant van Massa in de Crashgate-zaak. In gesprek met Krone Zeitung spreekt Marko zich uit: "Zelfs de ronde van de pitstop was verdacht. Het was een publiek geheim en ik was verrast dat het zo lang duurde voordat de zaak naar buiten kwam. Als er nieuwe feiten zijn, dan kan de zaak heropend worden en dat zijn de kansen voor Massa niet slecht. Het is alleen de vraag waar we zouden eindigen als we veel andere races met incidenten ook opnieuw zouden moeten beoordelen."

Hamilton

Marko gunt Massa in ieder geval een wereldtitel. De Oostenrijkse adviseur wijst naar de recente woorden van Lewis Hamilton en Mercedes. Hamilton gaf aan dat hij niet zoveel heeft met records. Marko kan het niet laten om eventjes een plaagstootje uit te delen: "Het was verschrikkelijk om te zien hoe Massa twintig seconden lang de titel vierde in Brazilië, toen was het ineens allemaal weg. Ik zou graag zien dat hij de titel wint. Hamilton, voor wie de records niet zo belangrijk zijn, zou er dan eentje minder hebben."