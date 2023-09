Hamilton is klaar met Marko: "Volstrekt onacceptabel"

Helmut Marko zorgde afgelopen week voor een enorme rel in Mexico. De Red Bull-adviseur sprak zich uit over de focus van Sergio Perez en daarbij gebruikte daarbij de term 'Zuid-Amerikaan'. Dat zorgde voor veel woede in Mexico. Marko bood zijn excuses aan, maar volgens Lewis Hamilton is dat genoeg.

Marko sprak zich na afloop van de Italiaanse Grand Prix uit in een programma op de Oostenrijkse zender Servus TV. Hij merkte op dat Perez niet zo gefocust is als Max Verstappen en Sebastian Vettel, volgens hem komt dat doordat Perez een 'Zuid-Amerikaan' is. In Mexico reageerde men woedend en Marko bood zelfs twee keer zijn excuses aan. Perez liet in Singapore weten dat hij de excuses van Marko heeft geaccepteerd.

Onacceptabel

Lewis Hamilton baalt van de uitspraken van Marko. De Mercedes-coureur reageerde in Singapore voor het eerst op de zaak, hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Het is volstrekt onacceptabel wat hij heeft gezegd. We zeggen dat er in deze sport geen ruimte is voor welke vorm van discriminatie dan ook, maar als leiders dit soort dingen zeggen is het niet goed te praten. Er wordt keihard gewerkt om dit soort dingen te bestrijden, maar als je mensen aan de top hebt met dit soort gedachten is het lastig. Dit zorgt ervoor dat we geen vooruitgang boeken, maar eerlijk gezegd ben ik niet verbaasd."

Interessant

Hamilton snapt ook niet dat Perez de excuses van Marko zo makkelijk accepteerde. De Brit vindt dat dit anders moet worden aangepakt: "Hier zeg je niet zomaar sorry voor. Er moet meer worden gedaan. Als teams bepaalde individuen in dienst hebben die dit soort opmerkingen maken, dan worden ze gelijk ontslagen of er komt een statement naar buiten waarin staat dat ze er niet achter staan. Het is interessant dat ze dat nu niet hebben gedaan, maar het is niet mijn team. Het is ook niet hoe wij als team te werk gaan. Dit laat zien hoe belangrijk ons werk is om een inclusievere omgeving te creëren."