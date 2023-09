Russell denkt dat Mercedes leert van fouten

Het team van Mercedes krabbelt langzaam weer op na een tegenvallend anderhalf jaar. De Duitse renstal wil zo snel mogelijk de aanval openen op Red Bull Racing. George Russell is positief over de voortgang, in Singaporestelt de Britse coureur dat de gemaakte fouten zijn team gaan helpen.

Het team van Mercedes heeft een zware periode achter de rug waarin de achterstand op Red Bull Racing alleen maar groter is geworden. Inmiddels is men bezig met het verkleinen van het gat, maar dat gaat nog niet helemaal naar wens. Red Bull heeft nog steeds een reusachtige voorsprong, maar ze denken dat ze in 2024 misschien iets dichterbij kunnen komen. George Russell barst in ieder geval van het zelfvertrouwen.

Mercedes-coureur George Russell probeert de voordelen van de nadelen te zoeken. De Brit deelt zijn denkwijze met de rest van de wereld tijdens de gebruikelijke persconferentie op donderdag: "Om eerlijk te zijn denk ik dat we dit jaar een aantal goede stappen hebben gezet. Er komen nog een paar dingetjes aan, dat helpt ons voor volgend seizoen. Ik denk dat het duidelijk is dat wij fouten hebben gemaakt in 2022 en tijdens deze winter. Ik weet zeker dat deze fouten ons gaan helpen in de toekomst."