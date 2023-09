Verstappen haalt uit naar Wolff: "Mercedes had zelf een shitrace"

Max Verstappen geldt dit weekend weer als de topfavoriet voor de zege in Singapore. Verstappen denkt zelf dat Red Bull Racing dit weekend wat minder competitief zal zijn, maar de rest van de wereld denkt daar iets anders over. In Singapore reageerde hij in ieder geval wel op Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Wolff zorgde twee weken geleden in Monza voor een kleine rel. De Oostenrijker liet zich daar nogal onsportief uit over het feit dat Verstappen daar het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1 pakte. Wolff stelde dat zo'n record leuk is voor Wikipedia, maar dat het verder wel meevalt. Veel fans en kenners reageerden kritisch op de uitspraken van Wolff, de Oostenrijker zelf zweeg daarna over de situatie.

In Singapore kreeg Verstappen voor het eerst de kans om te reageren op de uitspraken van Wolff. Verstappen kon er wel om lachen en hij was nogal duidelijk tijdens de gebruikelijke persconferentie op de donderdag. Verstappen haalde zijn schouders op: "Mercedes had zelf een shitrace op Monza, dus misschien was hij daar nog een beetje boos over. Het lijkt soms wel alsof hij een werknemer van ons team is, zo vaak praat hij over ons. Gelukkig dat trouwens niet het geval. Je moet het kunnen waarderen als een team het zo goed doet, dat hebben wij in het verleden ook gedaan."