Sporticoon onder de indruk: "Elke sport heeft een Verstappen nodig"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heerst en hij heeft al maanden niet meer verloren. Criticasters stellen dat de koningsklasse van de autosport saai wordt door de overmacht van Verstappen, maar niet iedereen is het daar mee eens. Een Brits sporticoon stelt dat elke sport een Verstappen nodig heeft.

Verstappen is bezig met de langste zegereeks uit de geschiedenis van de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur heeft nu tien Grands Prix op rij gewonnen en hij kan dat record dit weekend in Singapore gaat uitbreiden. Verstappen ontvangt vanuit de sportwereld veel complimenten. Zijn resultaten zijn al vergeleken met de overmacht van atleet Usain Bolt, maar Verstappen ontvangt wel veel meer kritiek. Fans stellen namelijk dat hij de Formule 1 'saai' maakt.

Vanuit de sportwereld klinken andere geluiden, veel coureurs zijn complimenteus en ook andere sporten geven Verstappen een applaus. De Britse snookerlegende Ronnie O'Sullivan gaat in gesprek met Eurosport zelfs een stapje verder: "Elke sport heeft iemand zoals Max Verstappen nodig. Hij wint alles, waardoor mensen graag willen zien of hij vandaag misschien een keertje verliest. Mensen willen juist dominante sporters zien omdat ze willen zien of er iemand in staat is om ze te verslaan."