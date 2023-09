Berger ziet maar één tegenstander voor Verstappen

Max Verstappen heerst dit seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij is al maanden onverslaanbaar. Dit weekend denkt men dat Verstappen het zwaar kan krijgen in Singapore. Gerhard Berger denkt dat Lewis Hamilton de enige coureur is die het Verstappen moeilijk kan gaan maken.

Verstappen heeft de afgelopen tien Grands Prix in de Formule 1 op zijn naam geschreven. Met deze reeks heeft Verstappen het record van de langste zegereeks in de koningsklasse van de autosport in handen. Dit weekend wil hij zijn elfde race op rij winnen, maar men denkt dat Red Bull het dit weekend zwaar kan gaan krijgen. Het circuit in Singapore zorgt vaak voor verrassingen, het is alleen nog maar de vraag wel team Red Bull echt kan uitdagen.

Oud-coureur Gerhard Berger denkt dat er maar één coureur is die het Verstappen echt lastig kan gaan maken. De Oostenrijker wijst hiervoor naar Verstappens voormalig rivaal Lewis Hamilton. In gesprek met Sport Bild legt Berger zijn theorie uit: "Hamilton is iemand die altijd precies weet wanneer het zijn dag is. Hij is waarschijnlijk de coureur die dan kan winnen. Tot vrij recent was Lewis de beste coureur. Nu zullen de meeste zeggen dat Max de beste is, ik zeg dat ook."