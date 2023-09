Video: Perez schittert in nieuwe McDonald's reclame

Sergio Perez is een superster in zijn thuisland Mexico. De Red Bull Racing-coureur heeft veel sponsordeals met Mexicaanse bedrijven. Hij heeft zelfs een eigen menu bij de Mexicaanse tak van McDonald's gekregen en om dat menu te promoten, speelt hij nu zelf de hoofdrol in een nogal bijzondere reclame. Perez laat duidelijk zien dat hij een autocoureur is en geen acteur.