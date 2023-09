Berger schat Verstappen hoger in dan Hamilton

Max Verstappen is momenteel de alleenheerser in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij verbreekt dit seizoen ook record na record. In het verleden kreeg hij nog concurrentie van Lewis Hamilton. Gerhard Berger denkt dat Verstappen de Brit ook in hetzelfde materiaal kan verslaan.

Verstappen is momenteel bezig met een recordbrekende reeks in de Formule 1. Hij heeft tot nu toe tien Grands Prix op rij gewonnen en hij kan dit record in Singapore gaan aanscherpen. Verstappen heeft dit seizoen vrijwel geen echte tegenstander. Zijn teamgenoot Sergio Perez probeerde het, maar de Mexicaan komt simpelweg te kort. In 2021 vocht Verstappen nog een reusachtig titelduel uit met Lewis Hamilton, maar de Brit valt dit seizoen tegen.

Kenners denken echter dat Hamilton nog steeds zeer snel kan zijn. Sommige mensen vragen zich af wat er zou gebeuren als Verstappen en Hamilton in hetzelfde materiaal zouden rijden. In de F1 Nation-podcast spreekt oud-coureur Gerhard Berger zich uit over deze kwestie: "Ik zou zeggen dat het om leeftijd draait. Max is van een nieuwe generatie en hij benadert dingen misschien anders. Maar, je kan hier niets over zeggen totdat je het hebt gezien. Soms past een auto beter bij de ene coureur dan bij de andere. Lewis is echter één van de beste coureurs. Max is op weg om de beste ooit te worden, misschien is hij dat al."