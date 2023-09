'Crashgate-kopstukken ontvangen bericht van advocaten Massa'

De juridische strijd tussen Felipe Massa en de FIA en de Formule 1 begint steeds meer vorm te krijgen. De advocaten van Massa zijn bezig met het verzamelen van informatie nadat ze eerder als de eerste juridische stappen hadden gezet tegen de FIA en de Formule 1. Nu hebben ook de kopstukken uit het Crashgate-schandaal een bericht ontvangen.

Massa ondernam de juridische stappen naar aanleiding van een aantal uitspraken van voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone over het Crashgate-schandaal. Volgens de Brit wisten hij en de FIA al in 2008 van de zaak terwijl de buitenwereld er pas in 2009 van hoorde. Massa reageerde woest, want hij is van mening dat hij zonder Crashgate wereldkampioen was geworden in 2008. Zijn advocaten doen er nu alles aan om deze wereldtitel daadwerkelijk in zijn handen te krijgen.

Het lijkt er nu op dat meerdere hoofdrolspelers uit 2008 nu bericht hebben ontvangen van de advocaten van Massa. Volgens PlanetF1 hebben Massa's toenmalige team Ferrari, het huidige team van Alpine, voormalig Renault-hoofdsponsor ING en toenmalig Renault-kopstukken Flavio Briatore, Pat Symonds en Steve Nielsen een kennisgeving van bewaring van documenten ontvangen. Dat houdt in dat ze alle relevante documentatie moeten bewaren zodat er geen kostbaar bewijsmateriaal verloren gaat.