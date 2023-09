Marko wil niets meer zeggen over Perez-rel

Helmut Marko veroorzaakte vorige week een grote rel in Mexico. De Oostenrijkse Red Bull Racing-adviseur sprak zich uit over de focus van Sergio Perez en dat deed hij op een manier die voor veel woede in Mexico zorgde. Marko bood zijn excuses aan en hij geeft aan dat hij niets meer over de zaak wil zeggen.

Marko sprak zich na afloop van de Italiaanse Grand Prix uit over de prestaties van Red Bull-coureur Sergio Perez. In een programma van Servus TV liet hij weten dat Perez niet zo gefocust is als bijvoorbeeld Max Verstappen en Sebastian Vettel. Marko gebruikte het begrip 'Zuid-Amerikaan' en dat zorgde voor woede in Mexico. De Oostenrijkse adviseur bood tweemaal zijn excuses aan, maar dat neemt niet weg dat de Mexicanen nog steeds boos zijn.

Terwijl men in Europa weinig aandacht besteedt aan de zaak, is Marko nog steeds het gesprek van de dag in Mexico. Een aantal mensen zijn zelfs een petitie gestart om Red Bull tot een ontslag van Marko te dwingen. Marko maakt zich er niet zo druk om, maar hij heeft wel met zichzelf afgesproken om er geen woord meer aan vuil te maken. In gesprek met F1-Insider maakt hij dat duidelijk: "Als hier vragen over zijn, dan zal ik die niet beantwoorden. Ik praat alleen maar over sportieve zaken."