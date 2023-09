Op deze manier kan Red Bull constructeurskampioen worden in Singapore

Het team van Red Bull Racing is dit jaar bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen en de constructeurstitel lijkt haast een zekerheid te zijn. Aankomend weekend in Singapore bestaat er een kleine kans dat ze daadwerkelijk deze titel kunnen pakken.

Red Bull gaat momenteel met ruim 300 punten voorsprong aan de leiding in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse renstal heeft in totaal 583 punten bij elkaar gereden. Eerste achtervolger Mercedes staat momenteel op 273 punten. Als de Duitse renstal dit weekend slecht voor de dag komt, dan is Red Bull wederom constructeurskampioen. Er zijn twee mogelijke scenario's om tot die titel te komen.

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez moeten in ieder geval op de eerste twee plekken finishen in Singapore, anders is het niet mogelijk om aankomend weekend al constructeurskampioen te worden. Als Verstappen en Perez een 1-2tje pakken en Mercedes geen enkel WK-punt scoort, dan is Red Bull constructeurskampioen. Als ze een 1-2tje pakken en de snelste rondetijd noteren, dan is Red Bull constructeurskampioen als Mercedes één of geen punten scoort. In alle andere scenario's is een titel voor Red Bull niet mogelijk in Singapore.