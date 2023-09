Verstappen kijkt uit naar uitdagend Singapore: "Veld zal dichter bij elkaar liggen"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Singapore op jacht naar zijn elfde zege op rij in de Formule 1. De Nederlander kende in het verleden veel tegenvallende races in de stadstaat, maar hij barst nu van het zelfvertrouwen. Hij is vooral benieuwd naar de nieuwe lay-out van het circuit.

De baan in Singapore ziet er dit seizoen iets anders uit dan in de voorgaande edities. Door verbouwingen in de omgeving zijn een aantal delen van het circuit dit jaar niet bruikbaar. De laatste sector van het circuit van Marina Bay ziet er dan ook iets anders uit dan voorheen. Bij Red Bull vreest men een beetje voor de concurrentie, maar Verstappen is al sinds de Grand Prix van Miami onverslaanbaar.

Verstappen zelf kijkt uit naar de Grand Prix van Singapore. De Nederlander heeft er zin in en spreekt zich uit in zijn vooruitblik: "Marina Bay is een cool circuit. Dit jaar zal het interessant worden om te zien wat de nieuwe lay-out zal doen met het gedrag en de afstelling van de auto. De rondetijden zullen waarschijnlijk een stuk sneller zijn. Singapore is één van de meest uitdagende raceweekenden van de komende tijd, want op een stratencircuit liggen de uitdagingen hoger dan normaal. Daarnaast ligt het veld dichter bij elkaar en dan hebben we het nog niet gehad over de luchtvochtigheid."