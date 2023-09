Schumacher blijft hopen: "Jullie hebben de echte Mick nog niet gezien"

Mick Schumacher is dit seizoen actief als reservecoureur van het team van Mercedes. De jonge Duitser hoopt echter zo snel mogelijk terug te keren op de Formule 1-grid, maar zijn kansen zijn zeer klein. Schumacher wil niet opgeven, hij stelt zelfs dat hij het beste van zichzelf nog niet heeft laten zien.

Schumacher kende vorig jaar een zeer teleurstellend seizoen in dienst van het team van Haas. Hij werd voortdurend verslagen door zijn teamgenoot Kevin Magnussen en daarnaast maakte hij ook veel brokken. In Saoedi-Arabië, Monaco en Japan schreef hij zijn auto volledig af. Hierdoor kostte hij Haas zeer veel geld en kreeg hij dus geen nieuw contract. Het team van Mercedes haalde hem binnen en dit seizoen fungeert hij daar dus als derde coureur.

Hoopvol

Mick Schumacher droomt van een comeback in de Formule 1. De Duitser denkt dat hij genoeg kansen heeft op een nieuw racezitje. De realiteit is dat er nog maar drie teams een plekje vrij hebben, maar dat Schumacher hier weinig kans op maakt. In gesprek met Sky Deutschland blijft hij hoopvol: "We hebben in de laatste paar jaar gezien dat er van alles kan veranderen, zelfs als er contracten zijn. Het is dus fout om de hoop op te geven. De hoop is het laatste dat er verdwijnt."

Echte Mick

Schumacher geeft aan dat hij zijn droom niet zomaar gaat opgeven. De Duitser wil zijn kansen levend houden en hij maakt momenteel veel indruk op de mensen van Mercedes met zijn werk naast de baan en in de simulator. Schumacher deelt wat hij wil: "Ik ben een autocoureur en alles wat ik wil is winnen, maar ik moet daarnaast ook realistisch zijn en blijven doorgaan. Jullie hebben de echte Mick nog niet gezien."