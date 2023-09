Coulthard ziet Verstappen als toekomstige Red Bull-ambassadeur

Max Verstappen is al sinds het begin van zijn Formule 1-loopbaan verbonden aan Red Bull. De Nederlander is zeer belangrijk voor het energiedrankjesmerk. De Nederlander weet nog niet hoelang hij doorgaat met racen, maar volgens David Coulthard zal Verstappen daarna niet vertrekken bij Red Bull.

Verstappen werd in het jaar voor zijn Formule 1-debuut opgenomen in de talentenstal van Red Bull. In 2015 debuteerde hij bij het team van Toro Rosso en één jaar later werd hij al gepromoveerd naar Red Bull Racing. De rest van het verhaal is inmiddels geschiedenis. Verstappen is dit seizoen hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Hij heeft zijn successen mede te danken aan de overmacht van zijn werkgever Red Bull Racing.

Oud-coureur David Coulthard ging in 2008 met racepensioen, maar hij is vandaag de dag nog steeds verbonden aan Red Bull. Coulthard verwacht dat Verstappen eenzelfde route kan gaan volgen na zijn loopbaan. In gesprek met GP Racing spreekt Coulthard zich hierover uit: "Als je ziet dat ik vijftien jaar na mijn pensioen nog steeds verbonden ben aan Red Bull, dan kan Max zich zeker voorbereiden op een soortgelijke relatie. Dit model is ooit bedacht door Jackie Stewart en Max kan prima verder bouwen op zijn successen. Hij doet alles voor het racen, hij doet wat er moet en hij is heel authentiek."