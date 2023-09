Alonso deelt complimenten uit: "Max en Red Bull zijn met elkaar verbonden"

Red Bull Racing en Max Verstappen heersen momenteel in de Formule 1. Verstappen is al maanden onverslaanbaar en dat zorgt voor grote verbazing en veel respect bij zijn concurrenten. Fernando Alonso heeft veel respect voor de Nederlander, de Spanjaard stelt dat Verstappen en Red Bull met elkaar verbonden zijn.

Alonso is dit seizoen één van de grootste uitdagers van Verstappen. De Spaanse Aston Martin-coureur daagde Verstappen meerdere keren uit, maar de Nederlandse Red Bull Racing-coureur was simpelweg te sterk. Sinds de Grand Prix van Miami is Verstappen dan ook niet meer verslagen. Verstappen heeft de laatste tien Grands Prix gewonnen en daarmee heeft hij het record van de langste zegereeks in de Formule 1.

Verbonden

Alonso heeft zeer veel respect voor de huidige resultaten van Verstappen en zijn team Red Bull. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen deelt zijn complimenten uit in gesprek met Motorsport.com: "Volgens mij zijn Red Bull en Max dit seizoen met elkaar verbonden. Ze zijn uitstekend in alles wat ze aan het doen zijn. Red Bull heeft momenteel de snelste auto en ze zorgen veel beter voor de banden dan de rest van het veld."

Alle aspecten

De Aston Martin-coureur ziet dat Red Bull ook naast de baan veel beter presteert dan de rest van de Formule 1-teams. Alonso ziet dan ook dat er hier veel verschillen zijn met de concurrentie: "Ze hebben de beste starts en ze hebben ook de beste pitstops. Ze zijn de beste op elk gebied dat je maar kunt wensen. Ze hebben de beste topsnelheid, de beste performance op lage snelheden en de beste DRS-delta. Er is dus geen enkel aspect van die auto dat op dit moment kan worden geëvenaard door iemand anders."