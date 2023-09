Advocaten Massa hopen op steun Hamilton in Crashgate-zaak

De juridische stappen van Felipe Massa tegen de Formule 1 en de FIA over het Crashgate-schandaal, beginnen steeds serieuzere vormen aan te nemen. Zijn advocaten zijn bezig met het voorbereiden van de zaak, ze hopen nu ook op de steun van Massa's voormalig titelrivaal Lewis Hamilton.

Massa en Hamilton vochten in 2008 een spannend duel om de wereldtitel uit. Hamilton won die titel in de allerlaatste bocht van het seizoen. De advocaten van Massa proberen die titel in handen van de Braziliaan te krijgen. De zaak begon te rollen toen Bernie Ecclestone begin dit jaar in een interview meldde dat hij en de FIA al in 2008 op de hoogte waren van Crashgate. Ze stopten het in de doofpot waarna de rest van de wereld de waarheid pas in 2009 hoorde.

Hamilton

Alhoewel de juridische stappen van Massa ervoor kunnen zorgen dat Hamilton zijn titel verliest, hoopt men toch op de steun van de Brit. Massa's advocaat Bernardo Viana spreekt zich uit bij Reuters: "Hij is een belangrijke ambassadeur voor de sport en hij heeft de sportieve integriteit altijd verdedigd. Hij is ereburger van Brazilië en hij is zeer geliefd bij de Brazilianen. Ik hoop dus dat hij ons steunt. We hebben absoluut niets tegen hem."

Reactie

Viana deelt daarnaast nog meer belangrijk nieuws. De advocaat van Massa laat namelijk weten dat de FIA en de Formule 1 uitstel hebben gekregen om te reageren op de zogenaamde Letter Before Claim. Het juridische team van Massa had beide partijen tot 8 september de tijd gegeven om te reageren op deze brief. De Formule 1 en de FIA vroegen om uitstel, iets wat in eerste instantie werd geweigerd. Nu hebben ze tot half oktober op te reageren.