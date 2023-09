Wolff looft Mick Schumacher: "Dan heb je potentie"

Het begint er steeds meer op te lijken dat Mick Schumacher ook volgend seizoen niet op de Formule 1-grid staat. De Duitser heeft nog geen stoeltje gevonden en hij lijkt zich te moeten voorbereiden op een nieuw seizoen als Mercedes-reserve. Als het aan Toto Wolff ligt krijgt Schumacher echter wel een racestoeltje.

Schumacher reed tot en met vorig seizoen voor het team van Haas. In dienst van de Amerikaanse renstal beleefde hij echter een teleurstellend jaar. Schumacher crashte meerdere keren zeer fors en hij werd volledig weggeblazen door zijn toenmalige teamgenoot Kevin Magnussen. Schumacher kreeg geen nieuw contract en werd door Mercedes aangetrokken als reservecoureur. In die functie maakt hij veel indruk op de topmensen van Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is bijvoorbeeld enorm te spreken over de stuurmanskunsten van Schumacher. Wolff is dan ook duidelijk in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1: "Ik denk dat hij een plekje op de grid hoort te hebben. Als je je voor geruime tijd weinig vertrouwen hebt in een auto, dan ze je jezelf onder druk en presteer je minder goed. Ik denk dat dit gebeurde bij Haas. Hij is echt snel. Als je wint in de Formule 3 en de Formule 2, dan heb je potentie. Hij heeft dat alleen nooit kunnen laten zien. Ik ben blij dat we een derde coureur hebben die kan rijden als één van onze jongens rotte vis eet!"