Ralf Schumacher verklaart groot verschil tussen Verstappen en Perez

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen, maar Max Verstappen trekt vooral de kar. Toto Wolff verbaasde zich over het verschil tussen Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens Ralf Schumacher is dit juist heel logisch.

Verstappen gaat momenteel met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlander is veel sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez en dat zorgt voor veel vraagtekens. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde enkele weken geleden dat het onderlinge verschil tussen Verstappen en Perez 'bizar' is. Hij vroeg zich af of er misschien iets aan de hand is bij Red Bull.

Verstappen kon zelf wel lachen om die uitspraken. Oud-coureur Ralf Schumacher vindt het verschil ook heel begrijpelijk. De Duitser legt het uit aan F1-Insider: "Een auto hebben die bij je rijstijl past, is onderdeel van het werk van een Formule 1-coureur. Het is en was één van de geheimen achter de successen van geweldige coureurs. Senna deed dat, Prost deed het, Lauda deed het, mijn broer deed het en Max doet het nu. Ik heb ook mijn best gedaan om mijn engineers te beïnvloeden. Eén ding is zeker, een team doet alles voor succes. Als een Perez-auto beter was, dan volgde Red Bull dat pad."