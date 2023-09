Verstappen wijst naar familie: "Mijn zus had net zoveel talent als ik"

Max Verstappen is afkomstig uit een echte racefamilie. Zijn vader Jos reed in de Formule 1 en zijn moeder Sophie Kumpen was een getalenteerde kartcoureur. Verstappen schittert momenteel in de Formule 1, maar denkt zelf dat hij niet de enige Verstappen is met dit talent. Hij wijst namelijk naar zijn zus Victoria.

Verstappen domineert momenteel in de koningsklasse van de autosport. Hij is veel sneller dan zijn concurrenten en hij is daarnaast ook zeer consistent. Deze consistentie is terug te zien in zijn resultaten, hij eindigde zit seizoen niet lager dan de tweede plaats en hij wist de afgelopen tien Grands Prix op zijn naam te schrijven. Met deze zegereeks verbrak hij het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1.

Talent

Verstappen is vanzelfsprekend trots op dit resultaat, maar hij denkt dat zijn zus Victoria ook succesvol had kunnen zijn in de autosport. In een interview met RaceFans legt Verstappen dit uit: "Ik denk dat mijn zus waarschijnlijk net zoveel talent had als ik toen ik klein was, zei wilde er echter niet te veel voor opgeven. Ze vond het wel leuk hoor, maar ze wilde er niet voor vechten en ze wilde niet zo fit zijn om er helemaal klaar voor te zijn."

Vervelend

Verstappen zag op jonge leeftijd al dat er een groot verschil was tussen hem en zijn zus op het gebied van racen. Hij herinnert zich namelijk nog een moment van vroeger: "Het kwam een paar keer voor dat mijn vader twee dagen lang alles zo goed mogelijk aan het voorbereiden was, op precies dezelfde manier als hij bij mij deed. Hij zorgde ervoor dat alles perfect was voor haar. Toen reed ze twintig rondjes en vond ze het wel best. Dat vond mijn vader best vervelend."