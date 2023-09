Button bestuurt bijzondere auto tijdens Goodwood Revival

Dit weekend staat er geen Formule 1-Grand Prix op het programma. Dat betekent echter niet dat er geen races zijn, op het klassieke circuit van Goodwood wordt namelijk de jaarlijkse Goodwood Revival verreden. Ook Jenson Button staat aan de start en hij bestuurt een zeer bijzondere auto.

De Goodwood Revival is één van de bijzonderste evenementen op de internationale autosportevenementen. Op het oude circuit van Goodwood wordt er in klassieke racewagens geracet. De hele baan kleed zich in een klassieke stijl, de coureurs en de bezoekers kleden zich als vroeger waardoor er een bijzondere sfeer bestaat. De line-up is elk jaar zeer sterk. Zo rijden dit jaar NASCAR-legende Jimmie Johnson en acteur Rowan Atkinson mee.

Ook Button zal dus in actie gaan komen. De Britse enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 bestuurt een bijzondere auto uit zijn eigen collectie. Button rijdt namelijk in een Jaguar C-Type, deze auto was ooit eigendom van vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio. De wagen wisselde in de afgelopen jaren veelvuldig van eigenaar, maar is nog steeds in een zeer goede staat. Button zal er dit weekend mee gaan racen samen met zijn goede vriend Alex Bumcombe. De Goodwood Revival vindt dit hele weekend plaats.