Hamilton slaat terug naar Stewart: "Mensen zijn nogal kortzichtig"

Lewis Hamilton is bezig met een zeer lastig seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kan niet meestrijden om de zeges en blijft vooral ver achter op Red Bull Racing. Hamilton ontving in de afgelopen weken kritiek van Jackie Stewart, Hamilton noemt deze uitspraken kortzichtig.

Formule 1-legende Sir Jackie Stewart sprak zich recent uit over een mogelijke nieuwe wereldtitel van Hamilton. Stewart stelde dat Hamilton nu een serieus probleem heeft omdat zijn auto niet zo sterk meer is. Volgens de Schot was Hamilton is zijn recentste kampioensjaren zo enorm dominant omdat hij geen echte concurrentie had. Desalniettemin noemt Stewart de Mercedes-coureur één van de beste coureurs ooit en is hij van mening dat dergelijke successen niet onmogelijk zijn.

Hamilton heeft de woorden van Stewart ook gehoord en daar is hij niet blij mee. De Britse Mercedes-coureur reageerde in gesprek met BBC Breakfast: "Er zijn mensen die nogal kortzichtig zijn. Ze weten niet wat voor werk er op de achtergrond wordt verricht. Ik hoop dat ik als ik ben gestopt, niet dit soort dingen doe. Als ik dan kijk naar de volgende generatie coureurs, dan wil ik ze juist vertrouwen geven en ze laten weten dat je fouten mag maken. Het gaat meer om inspireren dan om ze bekritiseren. Zo'n persoon wil ik zijn."