Stewart verwacht geen nieuw wereldtitels van Hamilton

Lewis Hamilton staat met zijn zeven wereldtitels op gelijke hoogte met Michael Schumacher. De Brit droomt van een achtste wereldtitel, maar hij weet ook dat dit in 2023 niet meer gaat lukken. Het is nog maar de vraag of deze titel er ooit gaat komen, Sir Jackie Stewart denkt dat het een onmogelijke opgave wordt.

Hamilton werd in 2020 voor het laatst wereldkampioen en verloor in 2021 een titanenstrijd van Max Verstappen. Sindsdien vallen de resultaten van Hamilton tegen, zijn team Mercedes is niet langer oppermachtig en zijn vorm leek soms tegen te vallen. Mercedes doet er alles aan om weer terug te keren aan de top van het veld, maar Red Bull Racing is momenteel nog veel te snel.

Drievoudig wereldkampioen Sir Jackie Stewart denkt dat Hamilton geen wereldkampioen meer gaat worden. De Schot is daar nogal duidelijk over in gesprek met Sport Bild: "Het hangt ook van Mercedes af. Het is niet onmogelijk, maar ik denk dat het hem niet meer gaat lukken. Ik denk ook, ondanks de Ferrari-geruchten, dat hij niet meer van team gaat wisselen. Lewis is een van de beste coureurs ooit, maar het is de waarheid dat hij in de laatste jaren voor een team heeft gereden dat praktisch gezien geen concurrentie had. Daarom heeft hij nu een serieus probleem, ook omdat de auto niet sterk meer is."