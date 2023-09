Verstappen verklapt geheim: "Consistentie belangrijkste factor"

Max Verstappen is momenteel bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. Verstappen weet wat hij moest doen om deze successen te bereiken, hij geeft aan dat consistentie de belangrijkste factor is.

Verstappen won vorige week in Monza zijn tiende Grand Prix op rij. Hiermee verbrak hij het record voor de meeste zeges op rij in de Formule 1. Het liet de overmacht van Verstappen maar weer eens zien, hij won dit seizoen slechts twee Grands Prix niet. In Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan werd hij verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez. In beide races kwam Verstappen als tweede over de streep, het is zijn 'slechtste' finishpositie van het jaar.

Consistentie

Volgens Verstappen is dit dan ook een belangrijke factor in zijn weg naar succes. De Nederlander heeft zichzelf getraind om zo consistent mogelijk te rijden. In gesprek met La Gazzetta dello Sport noemt hij dit dan ook de oorzaak van de vooruitgang van de afgelopen jaren: "De belangrijkste factor is consistentie. Je moet geen fouten maken, iets wat nu al helemaal belangrijk is in verband met de budgetcap. Het is vooral belangrijk om niet op een domme manier punten te verliezen."

Monaco 2018

Verstappen geeft eerlijk toe dat 'domme' fouten hem in het verleden veel punten hebben gekost. In 2018 vond de ommekeer plaats in het denkproces van Verstappen. Hij wijst naar zijn crash in de derde vrije training in Monaco dat jaar. Hij legt zijn toenmalige situatie uit: "Na Monaco was ik toen heel erg boos op mijzelf. Ik heb toen tegen mijzelf gezegd dat ik minder imperfect moet worden. Daar ben ik toen in geslaagd, het werd een doorbraak."