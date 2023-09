Verstappen geeft toe dat zeker tien coureurs kunnen winnen in Red Bull-bolide

Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heerst en heeft dit seizoen slechts twee keer niet gewonnen. Volgens sommige criticasters kan iedereen winnen in Verstappens succesvolle bolide. Verstappen ontkent die verhalen zelf niet.

Verstappen is bezig met een ijzersterk seizoen. Hij pakt vrijwel elk weekend een nieuw record en hij is veel sneller dan zijn concurrenten. In Monza werd dat afgelopen weekend maar weer eens duidelijk. Verstappen zat vijftien rondjes vast achter de Ferrari van Carlos Sainz, maar toen hij er eenmaal voorbij was, reed hij vrij simpel weg bij de Spanjaard. Zijn voorsprong was bij de finish echter niet zo groot als eerder in het seizoen.

Kenners en volgers van de Formule 1 zijn van mening dat de huidige overheersing van Verstappen zeer bijzonder is. Een veel gehoord argument is dat mensen moeten genieten van de bijzondere reeks van Verstappen. Criticasters zijn echter van mening dat vrijwel alle coureurs kunnen winnen in de Red Bull-bolide van Verstappen. De Nederlander ontkent dat niet in gesprek met La Gazzetta dello Sport: "Het zou zomaar kunnen dat minstens tien coureurs kunnen winnen met deze auto, maar niet op de manier waarop wij dan nu doen."