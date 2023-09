Alonso legt Aston Martin-keuze uit: "Dat vond ik niet professioneel van Alpine"

Fernando Alonso rijdt sinds dit seizoen voor het team van Aston Martin. In dienst van de Britse renstal schittert hij weer als vanouds en finisht hij weer regelmatig op het podium. Zijn overstap naar Aston Martin zorgde vorig jaar voor veel verbazing, maar hij geeft aan dat het team al vanaf het begin zeer goed te werk is gegaan.

Alonso keerde in 2021 terug in de Formule 1 bij het team van Alpine. In dienst van de Franse renstal kon Alonso echter niet meestrijden om de podiumplekken. Vorig jaar beleefde hij een zeer frustrerend seizoen waarin hij meerdere keren uitviel in kansrijke positie. Hij verraste vriend en vijand door bekend te maken dat hij over zou stappen naar Aston Martin. Het bleek een gouden zet te zijn, Alonso staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Interessant

De overstap van Alonso kwam vorig jaar voor veel mensen als een verrassing. De Spanjaard legt nu uit waarom hij deze keuze maakte. In gesprek met Cadena Ser vertelt Alonso de aanleiding: "Eerst kondigde Vettel zijn pensioen aan en daarnaast was ik al maanden aan het onderhandelen met Alpine. Het kwam maar niet rond. We waren het overal over eens, maar de papieren kwamen maar niet binnen. Ik vond dat niet heel professioneel. Aston Martin had alles klaar op de zaterdag, Vettel kondigde op donderdag zijn afscheid aan. Hun wil om mij aan te trekken, vond ik interessant."

Ambitie

Alonso hapte toe en besloot een risico te nemen. Aston Martin was vorig seizoen immers geen topteam en Alpine presteerde toen ook nog eens beter. Alonso heeft echter gelijk gekregen en hij schittert dit seizoen in dienst van Aston Martin: "Het was een avontuur en een risico, maar het pakte wel goed uit. In een paar uur tijd kreeg ik twee aanbiedingen, maar ik zag veel meer ambitie bij het team van Aston Martin."