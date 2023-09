Villeneuve ziet grote gelijkenissen tussen Hamilton en Alonso

Vorige week werd bekend dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes heeft verlengd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat nu tot en met 2025 onder contract bij Mercedes. Hamilton blijft jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Jacques Villeneuve heeft daar respect voor, hij stelt dat Hamilton in de voetsporen van Fernando Alonso treedt.

Lange tijd was het onduidelijk waar de toekomst van Lewis Hamilton lag. De Britse coureur gaf meerdere keren aan dat hij zijn contract ging verlengen, maar het duurde zeer lang voordat hij zijn handtekening had gezet. De langdurige onderhandelingen tussen Hamilton en Mercedes zorgden voor veel geruchten. De Brit werd bijvoorbeeld in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar aan al die geruchten kwamen vorige week een einde.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft veel respect voor de keuze van Hamilton. De Canadees vergelijkt Hamilton met Fernando Alonso. In gesprek met PlanetF1 spreekt hij zich uit: "Hij is nog steeds jonger dan Alonso! Bij Lewis merk je haast niet hoe oud hij is. Het is net als bij Alonso, hij is nog steeds enorm hongerig. Hij wil nog steeds de limiet bereiken. Hij geniet nog steeds van de dromen die hij als kind had, hij wilde immers altijd al een autocoureur worden."