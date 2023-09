Massa verwacht steun van Ferrari in Crashgate-zaak

Felipe Massa staat nog steeds volledig achter zijn juridische stappen tegen de Formule 1 en autosportfederatie FIA. De Braziliaan heeft de eerste stappen gezet omdat hij van mening is dat hij de rechtmatige wereldkampioen is van 2008. Massa verwacht dat zijn toenmalige werkgever Ferrari hem zal gaan steunen in de zaak.

Massa kondigde begin dit jaar aan dat aan juridische stappen zou gaan ondernemen naar aanleiding van een aantal uitspraken van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De Brit liet begin dit jaar weten dat hij al in 2008 op de hoogte was van het Crashgate schandaal. De rest van de wereld hoorde pas in 2009 van het schandaal. Massa reageerde geschokt aangezien Ecclestone en de FIA het schandaal in 2008 in de doofpot hadden gedaan.

Gerechtigheid

Massa kondigde dan ook juridische stappen aan. In de zomer verstuurde zijn advocaten een brief naar de FIA en de FOM, hiermee zette Massa zijn eerste stappen naar een rechtszaak. In gesprek met het Italiaanse TG1 verklaart Massa zich nader: "Ik weet één ding zeker: die titel is de mijne en het is de zestiende rijderstitel voor Ferrari. Ik heb een sterk team van advocaten ingehuurd. We zullen tot het einde gaan vechten voor gerechtigheid in deze sport. Ik zou niet weten waarom een manipulatiezaak na vijftien jaar niet kan worden rechtgezet."

Ferrari

Massa hoopt dat zijn toenmalige werkgever Ferrari hem zal gaan steunen in de juridische procedure. Maar, eerder liet huidig Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weten dat hij geen fan is van de acties van Massa. Desalniettemin gaat Massa gewoon van steun uit: "Ik heb momenteel inderdaad nog geen steun ontvangen van Ferrari, maar ik verwacht zeker hulp van hen. Ik ben er optimistisch over. Ik zal tot het einde blijven vechten voor gerechtigheid."