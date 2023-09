Brundle kritisch op Red Bull-uitspraken Wolff: "Verrassend en teleurstellend"

Max Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing zijn dit jaar bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Verstappen verbrak afgelopen weekend in Monza het record van de meeste zeges op rij. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet zich hier negatief over uit. Martin Brundle omschrijft de uitspraken van Wolff als verrassend en teleurstellend.

Het team van Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige Formule 1-seizoen gewonnen. Verstappen is al sinds de Grand Prix van Miami onverslaanbaar en hij heeft nu 10 races op rij gewonnen. Hiermee veroverde hij het record van de meeste zeges op rij. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde vervolgens spottend door te stellen dat het vooral leuk is voor Wikipedia. Eerder liet Lewis Hamilton ook al weten dat hij zijn teamgenoten beter vindt dan de teamgenoten van Verstappen.

Waardering

Martin Brundle is zeer teleurgesteld in de uitspraken van Wolff en Hamilton. De Britse oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator is kritisch in zijn column voor zijn werkgever: "Als een tennisser, een voetballer of een rugbyteam zo compleet en dominant zijn, dan worden ze terecht wereldwijd geroemd. Verstappen en Red Bull moeten ook worden geroemd. In de sport moeten en zullen er altijd twee kampen zijn, maar er moet ook een zeker niveau van waardering zijn voor de prestaties van de ander."

Teleurstellend

Brundle is het dan ook niet eens met de stevige woorden van Wolff en Hamilton. De Mercedes-kopstukken ontvingen veel kritiek en Brundle begrijpt dat wel: "Het is dan ook verrassend en teleurstellend dat Lewis Hamilton en Toto Wolff de prestaties van Red Bull en Verstappen bagatelliseerden, omdat ze terecht de nodige eerbied en waardering ontvingen tijdens hun jaren van totale overheersing van 2014 tot en met 2020."