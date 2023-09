Andretti wakkert geruchten aan met naamswijziging

Het is algemeen bekend dat het team van Andretti wil deelnemen aan de Formule 1. Ze dienden eerder dit jaar samen met Cadillac hun plannen in bij de FIA, maar ze hebben vooralsnog geen antwoord ontvangen van de autosportfederatie. De Amerikaanse renstal heeft nu een grote stap gezet, ze hebben namelijk hun naam gewijzigd.

Andretti heeft al geruime tijd interesse in deelname aan de Formule 1. Onder leiding van oud-coureur Michael Andretti probeerden ze eerst het team van Sauber op te kopen, maar dat plannetje mislukte. Daarna kwamen de Amerikanen met het plan om een eigen Formule 1-team op te zetten. Eerder dit jaar opende de FIA een proces voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams en Andretti meldde zich samen met General Motors-merk Cadillac direct aan.

Inmiddels is het nog steeds niet duidelijk of Andretti Cadillac zal worden toegelaten tot de koningsklasse van de autosport. De Amerikaanse racegigant heeft nu wel een nieuwe stap gezet, ze wijzigen namelijk de naam van het complete team naar Andretti Global. Onder deze naam hebben ze zich ook aangemeld bij de FIA. Alle teams van Andretti zullen nu onder deze naam gaan opereren. In een persbericht laat Michael Andretti weten dat deze stap een mijlpaal is voor het team en dat ze zeker weten dat er 'grote dingen' aan gaan komen voor Andretti Global.

