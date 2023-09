Onderlinge respect tussen Norris en Piastri na clash op Monza onaangetast

Het Autodromo Nazionale Monza wist veel strijd tussen F1-coureurs te genereren. Zo was er ook een kortstondig samenkomen tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri te zien, die halverwege de race elkaar in bocht één raakten. Terwijl diens teambaas Andrea Stella liet weten dat de touché onacceptabel was, meent Norris dat het onderlinge respect tussen hem en zijn teamgenoot er nog altijd is.

In het middengedeelte van de Italiaanse Grand Prix kwamen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri bij elkaar op de baan terecht. Norris liet tegenover het team weten meer snelheid dan zijn teamgenoot te hebben, en werd als gevolg eerder voor verse banden naar binnen gestuurd dan Piastri.

De zogenoemde undercut had veel potentie op Monza, en dus zou Piastri alles op alles moeten zetten om zijn teamgenoot achter zich te kunnen houden. Terwijl ook de Australische Piastri op vers rubber het circuit weer op reed, kwamen hij en Norris al naast elkaar de eerste chicane in. De twee raakten elkaar, maar beiden liepen gelukkig geen hevige schade op.

Het incident tussen de McLaren-broeders werd door hun teambaas Andrea Stella als 'onacceptabel' bestempeld. Volgens Stella plaatsten zijn coureurs zichzelf boven het team, en meent hij dat er intern geanalyseerd zal worden om te voorkomen dat zulke incidenten weer zullen gebeuren.

Terugkijkend op zijn race en het samenkomen met Piastri, vertelt Norris dat tussen hem en zijn teamgenoot alles koek en ei is. "Volgens mij had hij last van te koude banden, en had hij een klein beetje onderstuur", haalt Norris zijn schouders op.

"Ik probeerde genoeg ruimte vrij te laten, maar het is heel lastig om dat in de spiegels te zien. De combinatie van koude, harde banden was niet lekker, en ik denk dat hij daarom tegen mijn achterband aanreed. Het (de situatie) was niet ideaal nee, maar we respecteren elkaar. We geven elkaar de ruimte, en gelukkig is er niks ergs gebeurd, dus is er niks aan de hand", meent Norris.