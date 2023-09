Wolff: Perfect seizoen voor Red Bull is meer waard dan 'niet relevante' winreeks Verstappen

Toto Wolff bestempelde Max Verstappens record voor meest opeenvolgende Grand Prix-overwinning op rij voor een coureur eerder als een nutteloos feitje. Nu doet de Mercedes-baas daar nog een schepje bovenop, maar toevoegend meent hij dat Red Bull en Verstappen dit seizoen op weg zijn naar een prestatie dat wél van grote waarde is.

Bij de Italiaanse Grand Prix wist Max Verstappen een F1-record te verbreken dat al 70 jaar lang overeind stond. Alberto Ascari, en in recentere tijden Sebastian Vettel, waren de enige coureurs uit de geschiedenis van de koningsklasse die negen Grand Prix-overwinningen op rij wisten te behalen. Maar na de race op het Autodromo Nazionale Monza, staat daar met de naam van de Nederlander nu een nieuwe recordhouder bovenaan de lijst.

Het nieuwe record werd ruimschoots door het F1-paddock besproken, en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff werd naar zijn mening gevraagd. Maar onder de indruk was de Oostenrijker niet; zo beschreef hij het nieuwe record eerder nog als een nutteloos feitje dat alleen op Wikipedia staat, en weet hij daar nu het woord ‘niet relevant’ aan toe te voegen.

"Dit soort records zijn compleet irrelevant voor mij. In onze goede Mercedes-tijden waren ze namelijk ook irrelevant. Ik heb geen idee hoeveel races we toen achter elkaar hadden gewonnen, en wist niet eens dat dat soort statistieken werden bijgehouden. Om antwoord op zo'n vraag te geven is daarom lastig, omdat dit soort dingen nooit een rol in mijn leven hebben gespeeld. Het is nu al oud nieuws", meent Wolff.

"Maar", gaat Wolff verder, "het resultaat laat zien dat er momenteel een fantastische coureur in een ontzettend goede auto op een heel hoog niveau aan het presteren is.”

In de afgelopen twaalf maanden heeft Red Bull maar één Grand Prix níet gewonnen, en dat is die van Brazilië vorig jaar. Op Circuit Interlagos was het notabene Mercedes-coureur George Russell die er met de hoogste eer vandoor ging. Wolff geeft toe dat Red Bull echter dit seizoen als volledig onverslaanbaar kan afsluiten, en dat die potentiële prestatie wél een grote waarde heeft.

"Volgens mij moeten ze het nu zelf verprutsen om niet elke race dit seizoen te winnen. Dat is nou een record dat naar mijn mening een goeie is, want dat is perfectie. Wij wisten dat in 2016 en 2017 niet te behalen, vanwege de dubbelcrash in Barcelona en een technisch probleem in Maleisië", concludeert Wolff.